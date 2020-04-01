شفاء 8 حالات.. ارتفاع إصابات كورونا في الكويت إلى 317 حالة

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في الكويت، الدكتور عبدالله السند اليوم الأربعاء، عن تسجیل 28 إصابة جديدة بفیروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع إجمالي الإصابات إلى 317 حالة.

وقال السند، في المؤتمر الصحفي، وفق وكالة الأنباء الكويوتية ”كونا“، إن الإصابات الجديدة موزعة على: ”ثلاث حالات مرتبطة بالسفر، منها حالة لمواطنة كویتیة وحالتان لمقیمین من الجنسیة الھندیة“.

كما جرى رصد إصابة 22 شخصا حالطوا حالة مرتبطة بالسفر، مضيفا أن ”ھناك ثلاث حالات تحت التقصي الوبائي، ھي حالتان من الجنسیة الھندیة وحالة من الجنسیة البنغالية“.

ومن بين الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية، أشار المتحدث إلى وجود 14 حالة في العنایة المركزة، موضحا أن ”إجمالي من أنھوا فترة الحجر الصحي 911 شخصا، بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس“.

في السياق أكد وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح اليوم، شفاء 7 حالات جدیدة من المصابین، لیرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 80 حالة.