تسجيل 15 مصابا جديدا بكورونا في فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 مصابا جديدا بفيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس إلى 134 مصابا في فلسطين.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم خلال الإيجاز الصحفي اليومي: ”تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية، لعمال عادوا من مكان عملهم في مستوطنة عطروت في القدس المحتلة“.

وأشار ملحم إلى أن من بين المصابين الجدد، 7 عمال خالطوا عددا من المواطنين في عدد من القرى، ويجري فحص مخبري في تلك القرى.

وأضاف: ”دخلنا في متوالية جديدة، ونحذّر أن هذا نذير خطر، ويجب التقيد بقرار الحكومة بالبقاء في المنازل“.

ومن بين إجمالي المصابين بالفيروس 12 مصابا في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية التي أعلنت الأربعاء الماضي، عن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا، لسيدة (60 عاما)، من قرية ”بدّو“ قضاء القدس المحتلة.