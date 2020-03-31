مصر تسجل 5 وفيات و 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا‎

ارتفع عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا إلى 710 حالات، وذلك بعد تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعها من المصريين، ومن بين الحالات عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، عن ”ارتفاع حالات الوفيات إلى 46 حالة بعد تسجيل وفاة 5 مصريين“، مشيرة إلى ”وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى“.

وأكدت وزارة الصحة المصرية ”خروج 7 حالات لمصريين مصابين بالفيروس من مستشفى العزل بعد تماثلهم للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى157 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 205 ‪ حالات تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية“.

وأوضحت ”أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5.1 حالة لكل مليون مواطن“؛ مشيرة إلى ”أنه بالمقارنة بالوضع الوبائي في مصر فقد بلغ عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات، بينما بلغت نسبة الوفيات 0.4 حالة لكل مليون مواطن“، مؤكدة أن ”ذلك المتوسط يدل على استقرار الوضع الوبائي في مصر حتى الآن“.