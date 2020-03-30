مصر تسجل 47 حالة جديدة بفيروس كورونا ‎ووفاة واحدة

كشف مجلس الوزراء المصري ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ليصل إلى 656 حالة، وذلك بعد تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وتسجيل حالة وفاة واحدة، لترتفع بذلك حالات الوفاة إلى 41.

وذكر مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن الـ47 حالة الجديدة جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وأشار إلى خروج 18 حالة، بينهم أجنبيان و16 مصريًا، من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وشدد مجاهد على عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا بكل شفافية، طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.