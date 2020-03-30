وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أول طبيب مصري بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، وهو الطبيب أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الأزهر، عن عمر ناهز الـ 50 عاما، وذلك بعد أيام من دخوله مستشفى العزل.

وأعلن الدكتور أحمد عليوة عضو مجلس نقابة الصيادلة المصرية في منشور له عبر حسابه على ”فيسبوك“، قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى الخلوق المحترم الأستاذ الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبيه جامعه الأزهر.. رحم الله الفقيد الغالي“.

وقال أحمد عليوة في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن أحمد اللواح، تُوفي داخل مستشفى العزل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، منوها أنه أصيب بالعدوى من رجل يحمل الجنسية الهندية.

وأكد أن الطبيب المصري أصيب بكورونا قبل أيام واتخذ قرارا بأن يعزل نفسه في منزله، مبينا أن أعراض كورونا بدأت تزداد فطلب نقله إلى مستشفى العزل بعدما تدهورت حالته الصحية.

وأكد أنه تم استقباله في أحد المستشفيات بمسقط رأسه في محافظة بورسعيد شمال شرق مصر، وبعدها جرى نقله إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية الذي توفي به.

وأحدث خبر وفاة ”اللواح“ حالة من الحزن بين رواد صفحات التواصل الاجتماعي، موجهين له الدعوات بالرحمة والمغفرة، وأعربوا عن استيائهم لرحيل من يقومون بعلاج المرضى من كورونا وطالبوا بتكريمه.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 609 حالات، وذلك بعد تسجيل 33 حالة جديدة، جميعها من المصريين، ومن المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.