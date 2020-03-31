بلدية إيرانية تستعين بـ“عزرائيل“ لإخافة المواطنين من كورونا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع إخبارية، استعانة بلدية خرمشهر الواقعة جنوبي إيران، بأفراد يرتدون زي ”عزرائيل“ أو ”ملك الموت“؛ بغرض إخافة الأهالي من الخروج من منازلهم والبقاء في الحجر المنزلي؛ في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونشر حساب صحيفة ”كيهان.لندن“ على موقع تويتر مقطع الفيديو، حيث كتب: ”الابتكارات في الجمهورية الإسلامية، بلدية خرمشهر تستعين بأفراد في زي عزرائيل لإخافة الناس من كورونا“، فيما دشنت هاشتاغا بعنوان #فلنبق في المنزل.

ابتکار در جمهوری اسلامی

شهرداری خرمشهر افرادی را به لباس عزرائیل درآورده تا مردم را از #کرونا بترساند!#درخانه_بمانیم pic.twitter.com/ueYNzq2vcP — KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 31, 2020

وتشهد إيران ارتفاعا متواترا بأعداد الإصابات والوفيات جراء الوباء، حيث وصلت حتى اليوم الثلاثاء، إلى نحو 45 ألف حالة، إلى جانب 2898 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة.