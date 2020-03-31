السودان يسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 7 حالات و99 حالة اشتباه.

ويأتي تسارع اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالتزامن مع إجراءات احترازية مشددة شملت إغلاق الأسواق والمحال التجارية من الساعة الرابعة عصرا ابتداء من اليوم الثلاثاء، وتمديد ساعات حظر التجول من السادسة مساء اليوم بدلا من الساعة الثامنة.

وأفادت وزارة الصحة بأن الحالة السابعة هي لرجل أجنبي دخل البلاد من دولة الإمارات يوم الـ 14 من مارس..

وذكرت في بيان، أن المصاب يتلقى الآن الرعاية الصحية في مركز العزل بالعاصمة الخرطوم، كما شرعت السلطات الصحية بمتابعة المخالطين بالمصاب.

وناشدت وزارة الصحة السودانية المواطنين، بالتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا، واتباع الإرشادات والنصائح الطبية واتخاذ التدابير الوقائية من الفيروس.

واتخذ السودان حزمة إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتكثيف حملات التوعية بالوباء، وسط تسارع وتيرة اكتشاف حالات جديدة بالفيروس.