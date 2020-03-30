كيف نتعامل مع الوجبات الجاهزة تفاديا لكورونا؟

باتت الاستعانة بالأطعمة الجاهزة والسلع الغذائية من السوبر ماركت أمرا مقلقا، بسبب فرضية انتشار فيروس كورونا عن طريق اللمس.

وكشفت أحدث الدراسات العلمية أن الفيروس يمكن أن يعيش على الورق المقوى لمدة تصل إلى 24 ساعة، لذا فإن السؤال المطروح حاليا هو: ”هل يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق طلب الأطعمة الجاهزة كالبيتزا؟“.

إجابة على هذا السؤال يقول بيل كيفيل، أستاذ الصحة البيئية في جامعة ساوثهامبتون وخبير سلامة الأغذية إن هناك مخاطر منخفضة للغاية، ويشير موقع وكالة معايير الأغذية إلى أنها من غير المحتمل الإصابة بفيروس كورونا من خلال الطعام.

وأضاف ”كيفيل“ أنه ”إذا كان المطعم وعمال الديليفري يتبعون جميع الإرشادات من أجل النظافة الغذائية الجيدة، فهذا يكون كافيا، إلا أنه على كل حال ينبغي اتباع بعض النصائح لتقليل أي خطر في الطعام والتغليف“.

الحرارة والتبريد

يرى ”كيفيل“ أن ”تسخين الطعام وطهوه، يزيل أي خطر موجود، إذ أشار العلماء إلى أن التدفئة تقضي على العدوى الفيروسية بكفاءة“.

وبشكل عام لا يشكل الطعام الساخن نفسه مشكلة، سواء تم تسخينه في الفرن أو في الميكروويف، ولكن الأمر يتعلق بالتعبئة والتغليف.

وبالنسبة للتبريد فهو لا يقتل آثار الفيروس، حيث إن هذه الفيروسات تعيش في درجة حرارة الغرفة، وتعيش في الثلاجة.

التخلص من العلب والحقائب

ونظرا لأن الفيروس يعيش لمدة 24 ساعة على الورق المقوى، وغالبًا ما يتم توصيل الوجبات الجاهزة خلال ساعة، فقد يكون هناك خطر من العلب والعبوات الجاهزة، لذا فيجب التخلص منها على الفور وغسل اليدين بعد ذلك.

ومن المفترض أن تتبع محلات الأطعمة إجراءات نظافة مشددة، فيجب أن يرتدي الموظفون القفازات ويغسلون أيديهم، ويجب أن يرتدي من يتعاملون مع الطعام أقنعة الوجه وكذلك القفازات كإجراء وقائي.

وبالنسبة للمنتجات الطازجة والخضروات والخبز الطازج، فستكون المخاطر منخفضة ولن يكون هناك ضرر إلا في حالة تعامل شخص مصاب معها.

وإذا كنت قلقا، فيمكن غسل الخضار وطهوها، وأجمع الباحثون على أنه لا يوجد خطر من العدوى من تناول الطعام نفسه، لأن المعدة حمضية، ولكن الخطر الوحيد يتمثل في نقل الفيروس من اليد إلى العين أو الأنف أو الفم، وأفضل طريقة لإزالة الخطر هي غسل اليدين.