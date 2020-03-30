وصل إلى أبواب المعتقلات.. مخاوف من إصابة الأسرى الفلسطينيين بكورونا

طالب نادي الأسير الفلسطيني اليوم الإثنين المنظمات الدولية بدور أكثر فعالية في متابعة 5000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بعد إصابة حراس بفيروس كورونا.

وقال قدورة فارس رئيس النادي ”في ظل وقف زيارات الأهل لأبنائهم المعتقلين ووقف زيارة المحامين للمعتقلات بسبب فيروس كورونا، يجب على الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية القيام بدور أكبر“.

وأضاف: ”كافة المعلومات التي تصدر حاليا عن أوضاع المعتقلين مصدرها إدارة مصلحة سجون الاحتلال التي تعمل دائما على طمس الحقيقية“.

وأوضح فارس أنه ”في الوقت الذي تتصاعد فيه أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ومن ضمنهم سجانون، أصبحت هناك مخاوف كبيرة على مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال… نطالب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بإرسال لجنة طبية دولية تشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم“.

وسجلت إسرائيل 4247 حالة إصابة و15 وفاة بالمرض. وحذرت وزارة الصحة من أن عدد الوفيات قد يصل في النهاية إلى الآلاف.

وقالت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية: ”أظهرت نتائج فحوص ثلاثة حراس يعملون في سجني عوفر ونتسيان بأنهم مصابون بفيروس كورونا وهم حاليا في الحجر الصحي“.

وأضافت ”أن هؤلاء الحراس الثلاثة لم يختلطوا مطلقا بأي من السجناء الفلسطينيين ولا وتوجد هناك حالات إصابة بفيروس كورونا بين السجناء الفلسطينيين ولم تظهر أي أعراض إصابة بفيروس كورونا على أي منهم“.

وذكرت المتحدثة أن هناك 40 من حراس سجني عوفر ونيتسان في الحجر الصحي بعد مخالطتهم للمصابين الثلاثة.

وقالت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة ”اللجنة الدولية تحث إسرائيل على نشر أي معلومات تخص السجناء بهذا الصدد“.

وأضافت: ”اللجنة الدولية ستقوم بإبلاغ أهالي السجناء فورا حال توفر أي معلومات لديها حول إصابة أي منهم“.

وأوضحت زقوت: ”طبيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقوم خلال زياراته أماكن الاحتجاز بالتأكد من تطبيق البروتوكولات الخاصة بمنع انتشار الأوبئة داخل السجون“.

ويعتقل المئات في السجون الإسرائيلية، منهم حوالي 1200 معتقل لم تصدر أحكام بحقهم بعد، وفق إحصائيات نادي الأسير.

ووفق المصدر عينه فإنه يوجد في سجون الاحتلال حوالي 200 معتقل يعانون أمراضا مزمنة إضافة إلى 700 آخرين يعانون أمراضا مختلفة.