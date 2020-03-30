العراق يسجل 4 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا

أعلن العراق، اليوم الإثنين، تسجيل 4 حالات وفاة بسبب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلى جانب تسجيل 83 إصابة جديدة مؤكدة.

وقالت وزارة الصحة العراقية: إن مختبرات الوزارة سجلت 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل شفاء 9 حالات.

وأوضحت الوزارة أن اثنتين من حالات الوفاة سجلتا في النجف، وحالة واحدة لكل من واسط، وديالى، لافتة إلى أن حالات الإصابة الجديدة توزعت بين العاصمة بغداد، والبصرة، والنجف والسليمانية واربيل ودهوك وكربلاء والمثنى.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الإصابات في عموم العراق ارتفع إلى 630 حالة مؤكدة، فيما وصلت الوفيات إلى 46، كما ارتفعت حالات الشفاء إلى 152.