العراق.. حالتا وفاة بكورونا في النجف وواسط و8 إصابات جديدة بإقليم كردستان

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الإثنين، عن حالتي وفاة بسبب كورونا في كل من النجف وواسط، في وقت أعلن فيه إقليم كردستان (شمال) عن تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة في الإقليم، في بيان لها،، إنه ”تم تشخيص 8 إصابات بالفيروس في مدينة أربيل”. موضحة أن ”الإصابات توزعت على رجل وامرأة وثلاثة أطفال، جميعهم أقارب لمصاب عائد من بريطانيا في ناحية خليفان“.

وأضافت أن ”الإصابات الثلاث الأخرى لأشخاص من أهالي دهوك، عادوا من فرنسا مؤخرًا، وهم بالحجر الصحي في أربيل“.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الإقليم إلى 150، توفيت منها حالتان، فيما تماثلت 55 حالة للشفاء، وفقًا للوزارة.

وترتفع بذلك الحصيلة في عموم العراق إلى 555 إصابة، بينها 43 وفاة بسبب المرض، وتعافي 143 حالة.

وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 724 ألفًا، توفي منهم أكثر من 34 ألفًا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 152 ألفًا، بحسب موقع Worldometer.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحلّ ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.