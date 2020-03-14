السفارة الأمريكية بالعراق تعلق خدماتها القنصلية في أربيل

علقت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم السبت، مقابلات تأشيرات الدخول والخدمات لمواطنيها في قنصليتها بعاصمة إقليم كردستان أربيل.

وقالت السفارة، في بيان، إنه ”نظرًا للتوترات الإقليمية المتزايدة واتباع إجراءات الحيطة والحذر، سوف يتم إلغاء جميع مواعيد مقابلات التأشيرات ومقابلات خدمات المواطنين الأمريكيين في القنصلية الأمريكية العامة في أربيل في الفترة من 15 إلى 19 مارس 2020“.

وأضافت السفارة، أنه ”يجب على المتقدمين إعادة جدولة مواعيدهم عبر الإنترنت باستخدام التواريخ المتاحة، ويمكن لمواطني الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق الذين يحتاجون إلى خدمات الطوارئ التواصل عبر البريد الإلكتروني“.

وأوضح البيان أن ”سفارة الولايات المتحدة في بغداد لا تزال مغلقة لخدمة المراجعين“.

وتصاعدت حدة التوترات في العراق، خلال اليومين الماضيين، إثر الغارات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مقرات للحشد الشعبي في محافظات عراقية عدة، وذلك ردًا على قصف قاعدة التاجي من قبل فصائل مسلحة، مما أدى إلى مقتل وإصابة 14 جنديًا من قوات التحالف الدولي.