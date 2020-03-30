مسؤول إيراني: كورونا يهدد مدنا بأكلمها.. و“سراب وشبستر“ الأكثر خطرا

كشف مسؤول إيراني أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يتفشى بشكل غير مسبوق في مدن محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة غربي إيران، إذ يهدد أغلب سكان هذه المدن في ظل تزايد الإصابات بشكل متسارع نسبة لعدد سكان هذه المدن.

وقال مساعد جامعة العلوم الطبية في مدينة تبريز غربي إيران، روزبه رجايي، الاثنين: ”مدينتا سراب وشبستر هما أخطر المدن التي تسجل أكثر أعداد المصابين بفيروس كورونا في محافظة أذربيجان الشرقية وذلك بشكل لا يتناسب مع عدد سكان هذه المدن“.

وأضاف رجايي: ”مدن تبريز مراغة ومرند تأتي بعد مدن سراب وشبستر في خطورة أعداد الإصابات بفيروس كورونا وذلك نسبة لعدد سكان هذه المدن مقارنة بعدد المصابين“، وفق ما نقلت وكالة ”ايلنا“ المحلية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى تسجيل 82 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فقط لترتفع عدد الإصابات في المحافظة إلى 1443.

يأتي ذلك في ظل تسجيل إيران أعدادا متزايدة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا الذي بات يتفشى في جميع أقاليم البلاد، حيث تعدت الإصابات بالفيروس في عموم البلاد 38 ألفا، فيما سجلت أكثر من 2600 وفاة وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.