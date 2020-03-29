أستراليا تعتزم إطلاق ”مستشفى افتراضي“ لعلاج مرضى كورونا عن بعد

أعلنت أستراليا، اليوم الأحد، اعتزامها إطلاق مشروع ”المشفى الافتراضي“، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في منازلهم، عبر نظام يتم تطويره لهذا الغرض.

وذكرت صحيفة ”The Age“ المحلية في أستراليا، أن ”المشفى الافتراضي“ يهدف إلى تأمين المعالجة لجميع مصابي ”كورونا“ في منازلهم، باستثناء من هم في العناية المركزة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع أولا في ولاية ”نيوساوث ويلز“، ومن ثم تعميمه على سائر مناطق البلاد في حال حقق النجاح المطلوب.

ويقوم المشروع على إنشاء نظام طبي خاص في منزل المصاب، ومتابعته وتوجيهه عن بعد من قبل الأطباء عبر شاشة اتصال.

وبلغت إصابات ”كورونا“ في أستراليا، 3 آلاف و969، توفي منهم 16 شخصا.

وحتى عصر اليوم الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 684 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.