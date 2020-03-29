كويتيون يطالبون بتشديد إجراءات مواجهة كورونا في مناطق الوافدين

طالب ناشطون كويتيون حكومة بلدهم، يوم الأحد، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، خصوصا في مناطق العمالة الوافدة.

جاء ذلك، عقب ارتفاع عدد الإصابات في البلاد، والكشف عن وجود حالات تحت التقصي الوبائي لوافدين دون معرفة السبب المباشر لالتقاطهم الفيروس حتى الآن، مع احتمال وجود آخرين لا يزالون يمارسون حياتهم بشكل طبيعي لعدم ظهور أعراض المرض عليهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عبدالله السند، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، إصابة 12 وافدا من الجنسيتين الهندية والبنغالية بالفيروس بسبب مخالطتهم لبعض مواطنيهم الذين يخضعون للتقصي الوبائي بعد تأكيد إصابتهم دون معرفة الطريقة التي التقطوا بها الفيروس.

وإثر ذلك، ثارت مخاوف الكويتيين من احتمال تفشي الوباء بشكل كبير عقب تزايد حالات التقصي الوبائي نظرا لوجود مناطق مكتظة بالعمال الذين يعيشون في سكن مشترك يفتقد الوسائل الكفيلة للوقاية من الفيروس الذي أصاب 255 شخصا في البلاد التي يقطنها نحو أربعة ملايين و600 ألف نسمة، أكثر من ضعفيهم من الوافدين.

وشارك آلاف النشطاء بالتعليق على هذه القضية عقب إطلاقهم وسم #التقصي_الوبائي، للحديث عن خطورة التجمعات خصوصا تجمعات العمالة، حيث يرى سعد المنيفي أن ”وجود حالات تحت التقصي الوبائي يُنذر بانتشار الوباء محليا بعد أن كان مستوردا“.

حالات المخالطة لمصابين تحت التقصي الوبائي مقلقة جداً و تنذر بإنتشار الوباء محلياً بينما كانت الإصابات مستوردة سابقاً … الحذر الحذر الحذر — سعد المنيفي (@Muneefi) March 29, 2020

وتطرق فنيس العجمي مدير إدارة الخدمات العامة إلى قضية التجمعات العمالية وخطورتها على الوضع الصحي في البلاد.

التقصي الوبائي:

يعني اصابات مجهوله ولم يستدل على المصدر الاساسي وهي تتركز في تجمعات العماله وهي الاخطر

لان العماله وبسبب تجار الاقامات الجشعين المستغلين يتم وضعهم في غرفه واحد٦ او٨ اشخاص

واعداد كبيره تجتمع بدون اي اجراءات وقائيه واذا لم نجد حل سريع فالامر خطير ومرشح للانفجار — فنيس العجمي (@Fnyees) March 29, 2020

وطالب الناشط السياسي عبدالله المسفر بفرض إجراءات أكثر صرامة خصوصا في أماكن سكن العزاب تجنبا لانتشار المرض.

زيادة الحالات المصابة وخاصة حالات التقصي الوبائي يُنذر بخطورة الوضع مما يستلزم إتخاذ إجراءات أكثر صرامة خاصة في المناطق التي يقطنها الكثير من العزاب حتى لايتفشى هذا الفيروس، عن طريق فرض الحظر الكلي عليها##التقصي_الوبائي — عبدالله المـسفـر (@aladwannii) March 29, 2020

وأكد آخرون على ضرورة فرض حظر كلي على مناطق سكن العمال الوافدين وفحصهم في مناطقهم قبل أن ينتشر الفيروس في كافة مناطق البلاد، مشددين في ذات الوقت على ضرورة البقاء في المنازل للكشف عن مصدر وأماكن الإصابات لمحاولة السيطرة على الوضع قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة.

التقصي الوبائي بين جاليات اشتهرت بأن يسكنون ٥ بغرفة وحدة قد يكون واحد منهم موظف توصيل موظف في جمعية في محل و في أي مكان بدووون اعراض ،، بقاءك في البيت يحميك حتى الجمعيات تجنبها و اطلب اونلاين اغراضك الضرورية pic.twitter.com/TiNYqDllb7 — خالدة المخلد ???? (@Khaledathoughts) March 29, 2020

يا #وزير_الداخلية طبق #حظر_كلي على منطقة"الجليب والفروانية وخيطان"لأن عندك أشخاص تحت #التقصي_الوبائي من الوافدين وخل #وزارة_الصحة تباشرهم في منطقتهم إن أمكن قبل ينشرونه بكل #الكويت

فوق هذا راح تشوف الشوارع فاضية..ومنها تستغني عن فكرة الحظر الكلي لكل الدولة#مجلس_الوزراء #كورونا — Dr.Khalaf AlAzmi (@AlazmiKhalaf) March 29, 2020

المرحلة القادمة حساسية جدا

يرعبني التفكير ان هناك حالات من الجنسية "الهندية البنغلاديشية إلخ" مصابة بوباء كورونا!

فهم كثيرين التجمع والتلاحم ناهيك عن علاقاتهم مع السواق وغيره

يعني تفشي المرض!

التغريدة ليست للترهيب ولكن الزموا منازلكم ولا ترهقوا أهل الاختصاص #التقصي_الوبائي — د.أفراح ملا علي (@Dr_Afrah_MA) March 29, 2020

وبدأت الكويت منذ نحو شهرين بإصدار حزمة من القرارات الرسمية المشددة والتي من شأنها مواجهة الفيروس.

وكان من بين هذه القرارات فرض الحجر الإلزامي على القادمين من كافة الدول فضلا عن إغلاق المدارس والجامعات والمقاهي والمطاعم وكل المظاهر التي تدعو إلى الاختلاط إضافة إلى فرض حظر تجول جزئي منذ عدة أيام.