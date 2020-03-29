الكويت.. 20 إصابة جديدة بـ“كورونا“

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 255 حالة؛ بعد تسجيل 20 إصابة جديدة لمواطنين ووافدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي، إن ”ست حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، ووافدة فلبينية“، مضيفا أن ”الـ13 حالة الأخرى هي حالات مخالطة، واحدة لمواطن اختلط بمواطن آخر مرتبط بالسفر إلى السعودية، وتسعة وافدين هنود مخالطون لثلاث حالات من الجنسية نفسها تحت التقصي الوبائي، وثلاث حالات أخرى من الجنسية البنغالية مخالطة لحالة من الجنسية ذاتها، وهي تحت التقصي الوبائي كذلك“.

والمقصود بحالات تحت التقصي الوبائي، هي الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا لكن دون معرفة أسباب التقاطهم للفيروس؛ نظرا لعدم ارتباطهم بالسفر أو مخالطتهم لحالات مصابة بالفيروس.

وأشار السند إلى أنه ”لوحظ تمركز عدد من الحالات المخالطة، التي ثبت إصابتها بالمرض، في بعض مناطق الكويت، مثل المهبولة والشويخ الصناعية، وأن بعض الإصابات رصدت في بعض المناطق التجارية في العاصمة“.