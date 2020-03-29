4 أطعمة تساعد على مكافحة الشيخوخة

علاقة العديد منا بالتقدم في السن معقدة، فبينما يقدر الكثير الثقة والحكمة والمنظور المتطور الذي يصاحبه، إلا أننا لا نحب ظهور أعراض الشيخوخة على أجسامنا، وفي حين أن عملية الشيخوخة أمر طبيعي ويجب أن نتقبلها كجزء من الحياة، يمكن لبعض الخطوات أن تساعد على مكافحتها وبقاء أجسامنا قوية مع التقدم في العمر.

ووفقا لمجلة ”مسكيرا“، تعتبر أكثر الطرق فعالية في مكافحة الشيخوخة هي من خلال الانتباه إلى ما تأكله، فالأطعمة التالية تعزز من صحة الجسم وقدرته على مقاومة الهرم والشيخوخة:

الكزبرة

بذور وأوراق الكزبرة لها فوائد صحية عديد، إذ تحتوي الأوراق على مضادات الأكسدة القوية التي لها الكثير من الفوائد الصحية عند تناولها أو تطبيقها، فالكزبرة تحتوي على فوائد مضادة للالتهابات وللميكروبات تساعد في الحد من القلق ومكافحة الشيخوخة بفعالية.

التين

التين مصدر جيد للكالسيوم والألياف، كما يحتوي أيضا على البروبيوتيك الذي يحافظ على صحة الأمعاء، كما تعمل هذه الفاكهة أيضا بشكل مذهل على مكافحة الشيخوخة، حيث يمكن للتين علاج عدد من الأمراض بما في ذلك تساقط الشعر والتهاب المفاصل والثآليل.

المخلل

للأطعمة المخللة والمخمرة مثل الكيمتشي والزيتون والميسو والكفير (فطر هندي) وغيرها، فوائدها الصحية الخاصة، فهذا النوع من الأطعمة لديه القدرة على تحسين الصحة العقلية ويعمل أيضا على إبطاء عملية الشيخوخة.

الحنطة السوداء

تعتبر الحنطة السوداء من الحبوب عالية التغذية، فهي غنية بالفوائد الصحية، ولا تقلل فقط من خطر الإصابة بأمراض القلب ولكنها تحسن أيضا من نسبة الكوليسترول في الدم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وتساعد الحنطة السوداء أيضا في التحكم في الوزن وتعزيز صحة الجلد من خلال تعزيز إنتاج الكولاجين.