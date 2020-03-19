انتبه.. ضوء شاشة الهاتف يصيب بالشيخوخة المبكرة

يقضي البعض أغلب أوقاته مع أجهزة التكنولوجيا الحديثة سواء الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، إلى أن أصبحت الشاشات جزءا من الروتين اليومي، لكن الشيء السيئ لهذه الشاشات هو انبعاث الضوء الأزرق منها.

يضر هذا الضوء بصحة البشرة كما تفعل أشعة الشمس بالجلد، إذ ينبعث الضوء المعرف باسم الضوء المرئي عالي الطاقة عادة من شاشات الكمبيوتر واللاب توب والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون وأنواع معينة من المصابيح الكهربائية، وفقاً لمجلة ”مسكيرا“ البريطانية.

وإذا كنت لا تنتبه لذلك حتى الآن، فيجب عليك معرفة ماذا تفعل من أجل حماية بشرتك من هذا الضوء، لذا سنورد بعض النصائح لتساعدك في الوقاية من هذا الضوء المنبعث.

قالت الدكتورة ”هارشنا بيجلاني“ طبيبة جلدية في الهند ”إن التعرض المكثف للضوء الأزرق يسبب اصطباغ الجلد، وتلف الجذور الحرة التي بدورها توقف عمل الكولاجين في الجسم وكل هذا يسرع من الشيخوخة المبكرة للجلد“.

وأضافت هارشنا: ”حاول أن تحد من تعرضك لهذا الضوء عالي الطاقة بالمثل كما تتجنب الأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى والأشعة البنفسجية قصيرة المدى، ويمكنك استخدام منتجات العناية بالبشرة المصنوعة لحماية بشرتك من التعرض للضوء الأزرق“.

وتابعت: ”نعلم أن هواتف المحمول تنبعث منها إشعاعات ضارة، ونعلم أيضا أنها أوعية للجراثيم، ومع ذلك نظل ملتصقين بها بشغف لبضع ساعات يوميا، لذلك من الأفضل أن تقلل من الوقت الذي تقضيه على الهاتف، كما يمكنك استخدام بعض الإعدادات لتقليل الضوء المنبعث، والأهم هو استخدام سماعة الأذن السلكية، إذ إن البلوتوث قد يسبب بعض المشاكل“.

ونصحت ”هارشنا“ بضرورة استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تساعد في الوقاية من آثار هذا الضوء، وتقليل الوقت أمام الشاشات.