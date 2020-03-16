بعد العزلة التي سببها كورونا.. ”غوغل“ توفر جولة افتراضية لزيارة 500 متحف عالمي عبر الهاتف

في أوقات انتشار الفيروسات المعدية مثل: كورونا، تُغلق فيه أعداد متزايدة من الأماكن الترفيهية أبوابها بشكل مؤقت، كما يؤدي ”التباعد الاجتماعي“ إلى بقاء عدد كبير من السكان في منازلهم، فإن السؤال حول كيف نقضي أوقاتنا، قد يلوح في أذهان الكثيرين.

البقاء في المنزل لا يعني أنك لا تستطيع تجربة القليل من متعة الترحال والسفر، وربما القليل من الثقافة، من خلال جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بك.

عملاق البحث والتكنولوجيا غوغل قدم تقنية ”Google Arts & Culture“ والتي توفر مجموعة من أكثر من 500 متحف ومعرض عالمي على موقعه، يمكنك زيارتها.

ومن خلال النقر على كل موقع، سوف تَظهر لك صور من بعض المتاحف أو مجموعة العرض، وفي بعض الحالات يتيح جولات افتراضية كاملة من المتحف تسمح لك بالسير عبر القاعات بنفسك.

تتضمن مجموعة ”Google Arts & Culture“ المتحف البريطاني في لندن، ومتحف ”Van Gogh“ في أمستردام، و“Guggenheim“ في مدينة نيويورك، ومئات الأماكن الأخرى التي يمكنك من خلالها اكتساب المعرفة حول الفن والتاريخ والعلوم.

كما أن هذه المجموعة من المتاحف والمعارض، جيدة بشكل خاص للطلاب الذين يبحثون عن طرق للبقاء على اطلاع على دراستهم في أثناء إغلاق المدارس.