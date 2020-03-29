إغلاق جميع الأسواق في موريتانيا لمواجهة ”كورونا“

أعلنت السلطات الموريتانية اليوم الأحد إغلاق جمع الأسواق في البلاد، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي سجلت منه عدة إصابات في البلاد.

وأعلنت كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة، في تعميم نشرته اليوم الأحد الوكالة الموريتانية للأنباء عن إغلاق جميع المحلات التجارية، على امتداد التراب الوطني ابتداء من صباح اليوم 29 مارس 2020 حتى إشعار آخر“.

واستثنى القرار، المحلات الخاصة بتجارة المواد الغذائية ومحلات التجزئة، في مختلف أنحاء البلاد.

وقررت السلطات الموريتانية، فجر أمس السبت، منع السفر بين ولاياتها، بعد تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع بذلك الحالات المؤكدة في البلاد إلى 5.

وكانت السلطات الصحية في موريتانيا قد أعلنت قبل أيام عن تسجيل ثلاث إصابات بالفيروس لأجنبيين ومواطن، وكلهم قادمون من خارج البلاد