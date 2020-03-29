وفاة أول أميرة إسبانية بفيروس كورونا

توفيت الأميرة الإسبانية، ماريا تيريزا التي تنتمي لعائلة ”بوربون بارما“ بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 86 عاما.

وتعتبر ماريا ابنة عم فيليب السادس، ملك إسبانيا، وتنتمي لعائلة آل بوربون، وهي عائلة ملكية أوروبية مهمة، وهي فرع من سلالة الكابيتيون، إذ يرجع نسبهم إلى لويس الأول، دوق بوربون ابن روبرت، كونت كليرمون الابن الثالث لملك فرنسا، وملكت عائلة بوربون مملكة نافارا وفرنسا في القرن السادس عشر.

وأعلن شقيقها الأمير سيكستو إنريكي دي بوربون، دوق أرانجويز الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: ”بعد ظهر هذا اليوم، توفيت شقيقتي ماريا تيريزا دي بوربون بارما في باريس، وكانت ضحية لفيروس كورونا“.

وتأتي وفاة الأميرة تيريزا بعد أسابيع من اختبار ملك إسبانيا فيليب السادس والذي جاءت نتيجته سلبية.

ولدت ماريا في 28 يوليو 1933، ودرست الأميرة ماريا تيريزا في فرنسا وكانت أستاذة في جامعة السوربون في باريس وكانت استاذة في علم الاجتماع في جامعة كومبلوتنسي بمدريد.

وعرفت ماريا بآرائها الصريحة وعملها الناشط، ولقبت بـ ”الأميرة الحمراء“، وأقيمت جنازتها يوم الجمعة في مدريد.

وفي الوقت التي تعتبر الأميرة ماريا أول ملكية تتوفى بالفيروس، كان الأمير تشارلز أول ملك بريطاني تتم إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع.