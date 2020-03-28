فرنسا تعلن عن 319 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم السبت تسجيل 319 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، بزيادة 16% عن يوم أمس الجمعة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2314 حالة مع مسارعة الحكومة إلى زيادة عدد أسرة وحدات العناية المركزة في كل أنحاء فرنسا.

ولا تأخذ الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة في الحسبان سوى المتوفين في المستشفيات، ولكن السلطات تقول إنها ستكون قادرة على جمع البيانات بشأن المتوفين في دور المسنين اعتبارا من الأسبوع الجاري، والذي من المتوقع أن يسفر عن زيادة كبيرة في عدد حالات الوفاة المسجلة.

وقالت السلطات الصحية، إن عدد حالات الإصابة المعروفة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 37575 حالة اليوم السبت من 32964 حالة يوم الأحد.