قبل الإصابة بشهر.. 8 أعراض تكشف وقوعك ضحية ”كورونا“

كشف العلماء عن مجموعة من الأعراض ظهرت على مصابي فيروس ”كورونا“ قبل شهر من الإصابة .

وأشارت الأبحاث الجديدة التي أجراها علماء الأمراض المعدية في جامعة أكسفورد إلى أن فيروس كورونا ربما انتشر بشكل غير مرئي لمدة شهر قبل أن تصبح آثاره واضحة فيما بعد.

وفيما يلي الأعراض الثمانية التي قد تنبئ بإصابتك بفيروس كورونا:

التهابات العين

وفقا لبحث جديد، فإن عدوى العين مثل التهاب الملتحمة قد تكون أحد أعراض فيروس ”كورونا“، ومن المعروف أن أي عدوى في الجهاز التنفسي العلوي قد تؤدي إلى التهاب الملتحمة، وهذا هو الحال أيضا مع فيروس ”Covid-19“.

إلا أنه من غير المرجح أن يصاب الشخص بالتهاب الملتحمة الفيروسي دون أعراض أخرى كالحمى أو السعال المستمر.

الإرهاق العصبي

على الرغم من أنه ليس عرضا أساسيا، إلا أن مصابي كورونا ذكروا أنهم يعانون من الإرهاق العقلي والعصبي.

فقدان حاسة الشم والتذوق

أشارت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة إلى أن فقدان حاسة الشم والتذوق يعني إصابتك بفيروس ”كورونا“، وأوصت أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالعزل الذاتي فورا.

وأرجعت السبب في ذلك إلى أن الفيروس يقوم بقتل خلايا في الأنف والحنجرة.

ألم البطن

ربطت دراسة حديثة من قبل المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي مشاكل البطن بـفيروس كورونا.

ووجدت الدراسة أن 48.5٪ من 204 أشخاص أصيبوا بالفيروس في مقاطعة هوبي بالصين كانوا يعانون من أعراض هضمية مثل الإسهال.

السعال الجاف

بالرغم من أن السعال هو أحد الأعراض المثبتة للإصابة بفيروس كورونا، إلا أن السعال الخاص بالفيروس مختلف تماما عن السعال المعتاد الذي عادة ما يستمر لمدة نصف يوم على الأقل.

ارتفاع الحرارة

يعتبر ارتفاع درجة الحرارة أيضا عرضا أساسيا، ويعتبر ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل عام حمى بمجرد وصولها إلى 37.7 درجة مئوية، ويمكن التأكد من إصابتك بالحمى إذا شعرت بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك.

صعوبة التنفس

إذا عانيت من ضيق والصعوبة في التنفس، فقد تكون مصابا بالفيروس، ومن غير المحتمل أن يعاني الشباب أو أولئك الذين ليس لديهم ظروف صحية خاصة من هذه الأعراض، ويرتبط ضيق التنفس بضيق في الصدر والتنفس السريع ونبض القلب.

التعب الجسدي

من الأعراض الشائعة الأخرى للفيروس، بالإضافة إلى التعرض للبرد والانفلونزا والعديد من الفيروسات بشكل عام، لكن الشعور بالتعب وعدم القدرة على النوم بسبب السعال وصعوبة التنفس، يجعل الأمر خطيرا.