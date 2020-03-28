مصر تسجل 6 وفيات جديدة و40 إصابة بفيروس كورونا‎

أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 576 حالة، بعد تسجيل 40 حالة جديدة تضمنت 39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وحالة واحدة لمواطن أردني الجنسية.

وكشفت الوزارة، في بيان اليوم السبت، عن ارتفاع حالات الوفيات إلى 36 حالة بعد تسجيل وفاة 6 آخرين، بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وأشارت إلى خروج 5 حالات لمصريين مصابين بالفيروس من مستشفى العزل، بعد تماثلهم للشفاء، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية،، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.