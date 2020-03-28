بسبب خلل في العينات.. إسرائيل توقف إبلاغ الخاضعين لفحص كورونا بنتائج فحوصاتهم

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، إن وزارة الصحة الإسرائيلية أوقفت إبلاغ الخاضعين لفحص الإصابة بفيروس كورونا بنتائج فحوصاتهم، بعد ظهور خلل في نتائج العينات التي تم فحصها، حيث أظهرت نتائج معكوسة لحالات المصابين.

وبحسب صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، فقد أبلغت وزارة الصحة بالتوقف عن إبلاغ مصابي فيروس كورونا بنتائج فحص عيناتهم سواء أكانت سلبية أم إيجابية حتى إشعار آخر، حيث تبين أنه تم إرسال نتائج خاطئة للعديد من المرضى.

وأضافت الصحيفة، أن ”موريس دوربمان، رئيس قسم المراقبة والتنظيم المحوسب والصحة الديجيتالية في وزارة الصحة، قد أكد أنه وجدت أمس بعض المعطيات المتناقضة، وعليه تقرر إجراء فحص شامل وواسع في كل المختبرات حول نتائج الفحوصات التي أجريت بالأمس، وإصلاح الخلل سيتم في الساعات القريبة“.

وأشارت إلى أن نتائج الفحص كانت لأشخاص مصابين سلبية، في حين ظهرت نتائج إيجابية لأشخاص متعافين، ما أدى لحدوث تضارب في هذه النتائج.

وأثارت هذه الأنباء، حالة من الخوف في صفوف الفلسطينيين، حيث يتم التعامل مع مختبرات إسرائيلية لفحص عينات لحالات فلسطينية مشتبه بها، ما يثير الشكوك حول صحة النتائج التي ظهرت لأعداد المصابين.