وزير الصحة التونسي لـ“إرم نيوز“: الوضع صعب ونحن مستعدون لموجة جديدة من كورونا

أفاد وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، بأن وضع تونس في مواجهة وباء كورونا لا يزال صعبا، وأنه يحتاج مزيدا من اليقظة، مؤكدا أن الوزارة اتخذت تدابير جديدة للتعاطي مع الأزمة.

وقال المكي في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”الوضع الصحي في تونس صعب، ونحن على استعداد للموجة القادمة من هذا الوباء؛ لأن الجميع يدرك أن فيروس كورونا يتطور بشكل أو بآخر مع مرور الأيام؛ لهذا نعمل على مواجهته، باتباع تدابير جديدة“.

وأضاف الوزير: ”سيتم اتباع إجراء جديد، يتم من خلاله حصر مناطق تفشي الوباء والوقاية من مخاطر انتشاره في البلاد، بالتعاون مع وزارة الاتصال والتكنولوجيات الحديثة.. هذا الإجراء يتمثل في إرسال استبيان للمواطن عبر الإرساليات القصيرة، يتضمن أسئلة حول الوضع الصحي والاجتماعي، وفيما إذا كان هذا الشخص على اتصال مباشر بمصابين عائدين من الخارج أو بمناطق موبوءة؛ للحد من تفشي الفيروس“.

واعتبر المكي أن ”هذه الطريقة المعتمدة مهمة لسلامة الفرد والمجتمع“، مؤكدا أنه ”سيتم محو هذه المعطيات الشخصية بعد انتهاء الاعتماد عليها؛ للسيطرة على الوباء“.

ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس ”كورونا“ في تونس إلى 227 حالة، دعت وزارة الصحة التونسيين إلى ضرورة الالتزام بالحجر الصحي في هذه المرحلة؛ بهدف الحد من تزايد عدد الإصابات بالعدوى.

واعتبر وزير الصحة، أنه من الوارد جدا التمديد في حالة الحجر الصحي العام، التي تنقضي السبت المقبل؛ لأن ذروة الفيروس وتكاثره وتزايد الإصابات، ستكون خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع مقبلة.