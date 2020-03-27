الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب بـ450 مليون يورو لمواجهة ”كورونا“

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، دعم المغرب بـ 450 مليون يورو؛ من أجل تعزيز جهود المملكة في مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد بيان مشترك بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، بأن الاتحاد سيدعم ميزانية المغرب من خلال إعادة تخصيص لـ150 مليون أورو، بشكل فوري، موجهة بشكل خاص لتلبية حاجيات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تم إحداثه بمبادرة من الملك محمد السادس.

وأضاف البيان: ”كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة تخصيص 300 مليون أورو من الاعتمادات المالية المخصصة للمغرب؛ لمواجهة الجائحة عبر تسريع تعبئتها للاستجابة للحاجيات المالية الاستثنائية للمملكة“.

وصدر هذا البيان المشترك عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 55 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ”كورونا“ المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 225 إصابة في البلاد.

وتحاول المملكة المغربية السيطرة على انتشار فيروس كورونا باعتماد إجراءات صارمة، وعلى رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية، وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية، ومنع السفر والتنقل بين المدن، وإغلاق المدارس، وتعليق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وغيرها.