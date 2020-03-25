السلطات المغربية تطوق حيا سكنيا بسبب مصابين بكورونا عائدين من مصر

فرضت السلطات الأمنية طوقًا صحيًا على حي ”الحفرة“ بمدينة مكناس وسط المملكة، بعدما اكتشاف حالات إصابة كثيرة به بفيروس كورونا، أغلبها من فوج سياحي عائد من مصر.

وكشف رئيس مجلس مكناس ”عبدالله بوانو“ في تصريح صحفي، أن الوفد السياحي الذي زار مصر خلال أواخر شباط/فبراير الماضي، يضم 58 شخصًا ومسؤول وكالة الأسفار، خضعوا جميعًا للفحص الطبي وأجريت لهم تحليلات مخبرية.

وكان مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة ،“محمد اليوبي“، أعلن يوم أمس الثلاثاء تسجيل 27 إصابة جديدة، من بينها 15 في مدينة مكناس، تخص سياحًا عائدين من بلد عربي لم يكشف عن اسمه، وقتها.

ويخضع حي الحفرة حاليًا لطوق صحي وأمني خشية انتقال الفيروس إلى أشخاص جدد، ويتكون من 9 عمارات يسكن بها أغلب أعضاء الفوج السياحي وهم أساتذة متقاعدون حسب شهادات بعض السكان.

ويعبر بعض سكان الحي عبر تدوينات على مواقع التواصل، عن حالة الفزع التي يعيشون فيها، وبأنه غير مسموح لهم بالخروج من الحي، وحتى الحاجيات الضرورية يتم توصيلها لهم تحت الطلب.

وسجل بمدينة مكناس عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا، بلغ حتى مساء أمس الثلاثاء، 26 حالة، وبلغ عدد الحالات المسجلة بالمغرب عموما 170 حالة بينها 5 وفيات و6 حالات شفاء.