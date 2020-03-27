العراق يسجل 4 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد المعرف طبيا بـ(كوفيد-19)، وسط رصد 67 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حالات الوفاة الأربع سجلت اثنتان منها في البصرة وحالة واحدة في ذي قار وأخرى في بابل.

وتوزعت الإصابات الجديدة، على النحو التالي: (بغداد الرصافة 9، بغداد مدينة الطب 2، بغداد الكرخ 3، البصرة 36، كركوك 1، النجف 18، السليمانية 1، ذي قار 1، بابل 1، صلاح الدين 1، أربيل 3″).

وأكدت وزارة الصحة العراقية أن ”مجموع الإصابات الكلي في العراق بلغ 458 إصابة مؤكدة، وبلغ عدد حالات الوفاة 40 حالة، كما تم تسجيل 122 حالة شفاء من الفيروس“.