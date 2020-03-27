هل نقلت حمى تشجيع الكرة فايروس كورونا بين الإيطاليين؟

وجدت إيطاليا نفسها فجأة من بين أكثر الدول انتشارا لوباء فايروس كورونا المستجد، ولم تفلح البنى الصحية في البلد الأوروبي في وقف تفشي الفايروس.

وبرغم كثرة الفرضيات عن تسلل الفايروس إلى إيطاليا من الصين، إلا أن مباراة كرة قدم في الـ19 من مارس شهدت إقبالا جماهيريا، قد تكون السبب وراء تفشي وباء كورونا في البلاد.

وبحسب صحيفة ”الاندبندنت“ البريطانية، فقد حضر المباراة التي أقيمت في مدينة ميلانو في مقاطعة لومباردي شمال إيطاليا بين فريق أتلانتا الإيطالي من مدينة بيرغامو قرب ميلانو وفريق فالنسيا الإسباني أكثر من 40 ألف متفرج.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الخميس، إلى أن معظم المتفرجين جاؤوا من بيرغامو إلى ميلانو عاصمة لومباردي لتشجيع فريق مدينتهم، وجلسوا على المدرج بعضهم قرب بعضهم، ثم عادوا إلى بلدتهم يتعانقون فرحا بالفوز.

وقال التقرير: ”بعد المباراة بعدة أيام وجدت السلطات الإيطالية أن معدل انتشار فيروس كورونا تسارع بشكل كبير في مدينة بيرغامو وبقية مناطق مقاطعة لومباردي، وأن عدد صفحات الوفيات في الجرائد المحلية قفز من اثنين إلى 10 صفحات“.

ويؤكد عمدة مدينة بيرغامو، جيورجيو جوري أن ”تلك المباراة كانت من الأسباب الرئيسة للانتشار السريع للفيروس في المقاطعة، إذ أكثر من 40 ألف متفرج سافر من بيرغامو إلى مدينة ميلانو لحضور المباراة، بينما فضل الآخرون مشاهدتها عبر التلفزيون في منازلهم والحانات والأندية وأماكن أخرى… من الواضح أن هذا الوضع أسهم إلى حد كبير في تفشي الفيروس في المقاطعة بسرعة“.

ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي مستشفى بيرغامو قوله إن ”أكثر من 40 ألفا استخدموا وسائل نقل مكتظة للذهاب من بيرغامو إلى ميلان القريبة لمشاهدة المباراة ثم جلسوا جنبا إلى جنب في المدرج لأكثر من ساعتين… في الحقيقة كانت تلك المباراة قنبلة بيولوجية“.