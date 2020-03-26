بعمر 100 عام.. شفاء مسن من كورونا

شفي رجل يبلغ من العمر 100 سنة كان مصابًا بمرض كوفيد 19 (فيروس كورونا)، وخرج من المستشفى، مساء الأربعاء، في مدينة ريميني الإيطالية على الساحل الأدرياتيكي، وفق ما أوضحت، اليوم الخميس، غلوريا ليسي نائبة رئيس بلدية هذه المدينة.

وقالت خلال مكالمة عبر الهاتف:“لدي أصدقاء يعملون في المستشفى المحلي أتحدث معهم في المساء عندما ننهي العمل.. في أحد الأيام، أخبروني أن رجلًا من مواليد العام 1919 نقل إلى المستشفى بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وكان هذا الرجل جميل الخلق وسرعان ما أصبح رمزًا في المستشفى“.

وأضاف:“وفي الليلة الماضية، اتصلوا بي ليخبرونني أن هذا الرجل قد غادر المستشفى.. في هذه الأوقات يكون من الجيد دائمًا إعطاء القليل من الأمل“.

ومع تسجيل 7503 حالات وفاة وحوالي 75 ألف إصابة، تبقى إيطاليا البلد الأكثر تضررًا من الوباء. وتشمل الأرقام الرسمية الوفيات في المستشفيات ودور العجزة، ويبلغ متوسط عمر المتوفين وفق آخر إحصاءات المعهد العالي للصحة 78 سنة.