إيران تعتقل أحد زعماء القبائل العربية بسبب إقامة مجلس عزاء (صور)

قالت السلطات الإيرانية، الخميس، إنها اعتقلت أحد زعماء القبائل العربية في مقاطعة الفلاحية التابعة لمدينة الأهواز جنوب إيران، بسبب عدم امتثاله للتحذيرات التي تمنع إقامة مجالس العزاء والفاتحة على الضحايا لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال المدعي العام في مدينة الفلاحية ”رضا كياني زاده“، لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، إن ”السلطات الأمنية بمدينة الفلاحية العربية اعتقلت أحد شيوخ القبائل في قرية العبودي، بسبب إقامته مجلس عزاء (فاتحة) بعد وفاة أحد أبناء القبيلة“.

وأضاف أن ”اعتقال أحد شيوخ القبائل العربية (دون الكشف عن هويته) جاء بسبب إقامة مراسم مجلس عزاء وإطلاق نار خلال تلك المراسم“، مشيرا إلى استدعاء ثلاثة اشخاص آخرين من أبناء هذه القبيلة، مؤكدا أن ”أي سلوك يهدد صحة الناس سيواجه إجراءات قانونية شديدة“.

ونقلت الوكالة عن سعيد حاجيان، حاكم مدينة الفلاحية، أنه ”على الرغم من التحذيرات لا تزال هناك العديد من الأنشطة اليومية للأشخاص والشركات وحفلات الزفاف والاحتفالات في مدن خوزستان، ويستمر المواطنون في رفض الالتزام بالبروتوكولات الصحية على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد“.

وأعلنت السلطات الطبية بمحافظة خوزستان أن هذه المحافظة تسجل في كل ساعتين إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد، وفي كل 15 ساعة يفقد شخص حياته جراء هذا الفيروس، بحسب ما أعلن رئيس الجامعة الطبية بالمحافظة ”جندي شابور“.

وقال جندي شابور، الأربعاء، إنه ”يوجد 524 شخصا مصابا بفيروس كورونا، وإن 56 شخصا لقوا مصرعهم بهذا الفيروس الذي ظهر في إيران في 19 من فبراير الماضي“.