200 ألف شخص يغادرون مدينة قم مركز تفشي كورونا في إيران

قال رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، محمد رضا قدير، إن 200 ألف شخص غادروا من محافظة قم إلى باقي المدن الإيرانية منذ بدء عطلة عيد النيروز التي بدأت في 21 آذار/ مارس الجاري حتى يوم أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ”إيرنا“، عن قدير قوله، الخميس، إنه ”يجب أن يخضع هؤلاء الأشخاص للحجر الصحي بعد عودتهم من رحلتهم لبعض الوقت، وعلى جميع من حولهم وأقاربهم الامتناع عن التعامل معهم“.

وأضاف: ”سيعود 200 ألف من أهالي محافظة قم إلى المحافظة في أقرب وقت ممكن، وسنقوم بفصل الحالات المشتبه فيها عن الأشخاص الأصحاء“.

ووفقاً لرئيس جامعة قم للعلوم الطبية، فإن 475 مريضًا يعانون من أعراض تنفسية وتاجية حادة يتم إدخالهم إلى المستشفيات في مراكز قم الطبية.

وكانت محافظة قم هي المصدر الأول لتفشي فيروس كورونا المستجد في إيران، بعدما أعلنت في 19 شباط/ فبراير الماضي، عن تسجيل أول حالتي وفاة.

ولم يعلن المسؤولون الإيرانيون حتى الآن عن الإصابات في محافظتي طهران وقم، والتي قد تكون راجعة إلى ارتفاع عدد القتلى في المحافظتين.

فيما تحدثت تقارير صحفية نقلاً عن مسؤول في جامعة العلوم الطبية بجامعة قم، دون الكشف عن هويته، قوله إن ”هناك 3370 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى وتم وضعهم في أجنحة خاصة، فيما يوجد 6443 في المحافظة يرقدون في المستشفيات، يتقلون العلاج جراء الإصابة بفيروس كورونا“.

وتسرّب ملف صوتي من اجتماع إدارة الأزمات في محافظة قم في 5 آذار/ مارس الجاري، تحدث فيه شخص عن دفن 120 جثة بسبب فيروس كورونا، وهذه التصريحات لم يتم تأكيدها أو نفيها من قبل المسؤولين في وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 2234 والإصابات 29 ألفا و406 أشخاص في البلاد.