موسكو تعلن وفاة شخصين أصيبا بفيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

أعلنت روسيا، الأربعاء، أن شخصين مسنين توفيا في موسكو، أثبتت الفحوص أنهما يحملان فيروس كورونا.

وقالت مديرية الصحة في مدينة موسكو في بيان: إن الضحيتين كانا يعانيان من التهاب الرئة ومضاعفات أخرى.

ولم تؤكد روسيا أي وفيات مباشرة بسبب فيروس كورونا، ولم توضح على الفور ما إذا كان سيتم إدخال المتوفييْن في إحصاءات الوفيات بالفيروس.

والأسبوع الماضي، أعلنت سلطات موسكو الصحية وفاة امرأة ثبتت إصابتها بالفيروس، إلا أنها ذكرت لاحقا أن التشريح أظهر أنها توفيت بسبب جلطة دماغية.

والثلاثاء، قالت السلطات إن امرأة مسنة توفيت في مستشفى الأمراض المعدية ثبتت إصابتها بالفيروس، ولكن سبب الوفاة كان إصابتها المتقدمة بالسرطان.

والأربعاء، ألقى الرئيس فلاديمير بوتين كلمة أكد فيها خطورة الوباء، غداة زيارته مستشفى في موسكو يعالج فيه المصابون بالفيروس.