تونس تسجّل 59 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، اليوم الأربعاء، تسجيل 59 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس ”كورونا“ ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 173 إصابة.

ودقّ الوزير التونسي خلال ندوة صحفيّة، ناقوس الخطر، محذّرا من أنّ الوضع لم يعد يحتمل، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحّي العام الذي أقرّه رئيس البلاد، قيس سعيّد، مؤخّرا.

كما عبّر عن امتعاضه من عدم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي الذي كان سببا في انتشار العدوى، لافتا النظر إلى أنه تم تسجيل حالات فرار من الحجر.

وأكد المكي، أن الحالات المصابة بكورونا جراء العدوى محليا أكثر من الحالات الوافدة من الخارج.

وبالتوازي، ارتفعت حصيلة المتوفين بفيروس ”كورونا المستجد“ بتونس، اليوم الأربعاء، إلى خمس حالات بعد إعلان وفاة مسن من محافظة الكاف شمال غربي البلاد، بعد ساعات من إعلان وفاة آخر بمحافظة المهدية الساحلية.