خامس حالة وفاة جراء ”كورونا“ في تونس

ارتفعت حصيلة المتوفين بفيروس ”كورونا المستجد“ بتونس، اليوم الأربعاء، إلى خمس حالات بعد إعلان وفاة رجل عجوز من محافظة الكاف شمال غربي البلاد، بعد ساعات من إعلان وفاة آخر بمحافظة المهدية الساحلية.

وأكّد المدير الجهوي للصحة بالكاف طارق الراجحي تسجيل أول إصابة بفيروس ”كورونا المستجد“ بهذه المحافظة، لشخص قال إنه توفى إثر خضوعه لعملية جراحية.

أما المدير العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة نصاف بن علية، فأشارت إلى تماثل ثاني حالة من مصابي كورونا للشفاء، موضحة أنه من المنتظر الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تزايد عدد المتعافين.

وأوضحت علية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن الحالة المتماثلة للشفاء، هي زوجة المصاب الذي توفى مساء أمس.

وسجلت تونس أمس الثلاثاء، 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 114 حالة.