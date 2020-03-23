المغرب يسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في أكبر حصيلة يتم تسجيلها خلال يوم واحد منذ دخول الوباء إلى المملكة.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، إنه تم تسجيل 28 حالة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 143، فيما خضعت 643 حالة لتحليل مخبري سلبي.

وأضاف اليوبي أنه تم تسجيل تماثل حالتين للشفاء التام من فيروس كورونا، اليوم الإثنين، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للحالات التي تم تأكيد شفائها إلى خمس حالات.

ودعت وزارة الصحة المواطنين ”للالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية“.

كما طالبت السلطات المغربية كافة المواطنين بالحد من تنقلاتهم والتزام العزلة الصحية في منازلهم، كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة، للحد من انتشار الفيروس.