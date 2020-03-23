النرويج: الأمم المتحدة تؤسس صندوقا عالميا لمكافحة ”كورونا“

قالت وزارة الخارجية النرويجية اليوم الاثنين إن الأمم المتحدة ستؤسس صندوقا لدعم علاج مرضى فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت وزيرة الخارجية إينه إريكسن سوريدي في بيان أن ”صندوقا متعدد المانحين تحت رعاية الأمم المتحدة سيوفر لشركائنا القدرة على استشراف الأمور وسيساعد في جعل الجهود أكثر فاعلية“.

وأوضحت الوزارة أن الغرض من الصندوق هو مساعدة البلدان النامية التي تعاني من ضعف الأنظمة الصحية في مواجهة الأزمة وكذلك معالجة العواقب الطويلة الأمد.

وأضافت إن إعلانا رسميا قد يصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأصيب ما يقرب من 340 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم وتوفي أكثر من 14500، وتجاوزت الوفيات في إيطاليا نظيرتها في الصين التي بدأ منها تفشي المرض.