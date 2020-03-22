ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 1071

تجاوزعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل مساء يوم الأحد، حاجز الألف حالة، بعد إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل حالات إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن ”عدد المصابين في البلاد بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1071 حالة، بعد تسجيل 126 إصابة جديدة منذ الصباح“.

ووصف حالة 18 مصابًا من مجمل عدد المصابين بـ“الخطيرة“، في حين إن 37 ”متوسطة“، أما ما تبقى فحالتهم ”طفيفة“، بحسب الصحة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية ”مكان“ إن رئيس الحكومة الإسرائيلية أوعز لوزارة الصحة بزيادة عدد الفحوصات اليومية لرصد مصابي كورونا ليبلغ أربعة عشر ألفًا.

وأوضحت ”مكان“ أنه ”سيتم إجراء 10 آلاف فحص لأشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة، و4 آلاف فحص عشوائي“.

في السياق نفسه، لفتت وسائل إعلام عبرية أخرى، إلى قرار من السلطات بمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى، وتمديد فترة التوقيت الشتوي في إسرائيل حتى مطلع مايو أيّار المقبل؛ بسبب ”الظروف التي فرضتها مواجهة كورونا“.