”الصحة“ اليمنية تدعو لمنع التجمعات وسط رفض مساجد عدن

دعت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، محافظي المحافظات ومدراء عموم المديريات الى منع التجمعات، في الأفراح والأسواق، والمساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالتزام منازلهم لأطول فترة ممكنة، وحددت فترة أسبوعين لتنفيذ هذا القرار بدءا من يوم الأحد حتى يتم التأكد من خلو اليمن من الوباء.

وأكدت الوزارة في وقت سابق خلو اليمن من أي إصابات بفيروس كورونا حتى الآن، في الوقت الذي وصل العاصمة المؤقتة جهاز للكشف عن الإصابات بالفيروس قدمته منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير عام مكتب وزير الصحة عبدالناصر النمير في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”تم تدشين العمل بجهاز الفحص المتطور PCR الذي قدمته منظمة الصحة العالمية للمركز الوطني للمختبرات ونقل الدم في مستشفى الجمهورية“.

وأضاف: ”هناك موظفون مدربون أصحاب كفاءات عالية يعملون على الجهاز.. لم يتم اكتشاف أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في عدن واليمن بشكل عام:.

وتابع: ”هناك الكثير من الشائعات والفبركات التي تنشر بين الحين والآخر، في إطار إشاعة الخوف وبث الرعب في صفوف المواطنين، ولأغراض سياسية“.

من جانب اخر رفضت مساجد عدن اليوم قرار وزارة الأوقاف والإرشاد بتعليق صلوات الجماعة، واستمرت بأداء صلوات الجماعة في المساجد كالمعتاد.

وقال عدد من أئمة المساجد في مدينة كريتر في عدن عبر مكبرات الصوت إن الصلوات ستستمر في المساجد، وإنه يجدر على الدولة أن تمنع التجمعات في الأسواق والشوارع بدلا من منع العبادة وأداء الصلوات في المساجد.

يذكر أن عددا من المؤسسات والوزارات علقت أعمالها مؤقتا تجنبا لتفشي كورونا في اليمن أبرزها مؤسستا الأحوال المدنية والهجرة والجوازات، فضلا عن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى إشعار آخر.