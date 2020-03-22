ارتفاع عدد مصابي ”كورونا“ في الكويت إلى 188

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت، اليوم الأحد، إلى 188 حالة عقب تسجيل 12 إصابة جديدة في البلاد، بينهم مواطنان ووافدان.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند، أن 4 من الإصابات الجديدة هي لمواطنتين ووافدتين، وهي من الحالات المخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى كل من المملكة المتحدة ومصر والبرازيل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الحالات الست الأخرى، لورود تأكيد إصابتها منذ ساعات قليلة.

وسبق أن أعلن وزير الصحة باسل الصباح، عن شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 30 حالة، في حين لا يزال باقي المصابين يخضعون للعلاج والمراقبة الصحية في المستشفى.

وتعليقًا على الشحنة الطبية التي وصلت الكويت من الصين، ذكر الدكتور عبد الله السند، أن الشحنة عبارة عن مجموعة من أدوات الفحص الطبي، وعدد من الأجهزة الطبية الداعمة للمخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة.

واقتصرت الإصابات في الكويت على العائدين من دول انتشر فيها الفيروس، أو مخالطين لهم في البلاد، وذلك إثر الإجراءات الاحترازية المشددة التي بدأتها السلطات منذ نحو شهرين، لمحاولة تطويق هذا الفيروس والحد من انتشاره بين السكان.