منظمة أطباء بلا حدود تقيم مركزا لعلاج فيروس كورونا في إيران‎

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأحد، إنها تعمل على إقامة مركز طارئ لعلاج حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا في إيران يسع نحو 50 سريرا.

وذكرت المنظمة الطبية الخيرية الفرنسية، أن طاقما مكونا من تسعة من أعضائها من فريق الرعاية الفائقة سيعملون بالمركز الذي سيقام في إقليم أصفهان بوسط البلاد.

وتعاني إيران من أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا في المنطقة.

وقالت أطباء بلا حدود: ”حجم وباء كوفيد-19 في إيران مقلق جدا“.

وتسهم فرنسا بالفعل في حزمة مساعدات طبية لإيران بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا في ظل إشارات على أن التصدي العالمي لمكافحة فيروس كورونا قد يساعد في تخفيف بعض التوترات الدبلوماسية.

وفي الأيام القليلة الماضية، أفرجت إيران عن أكاديمي فرنسي في تبادل للسجناء شمل أيضا إطلاق سراح مهندس إيراني كانت تحتجزه باريس.