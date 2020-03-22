أستراليا .. إغلاق واسع للشركات والأعمال لمكافحة ”كورونا“

أمر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، العديد من الأماكن ومناطق الأعمال بما يشمل الحانات والملاهي وصالات التمارين الرياضية ودور العرض السينمائي بالإغلاق، اعتبارا من منتصف نهار الإثنين، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن تجاهل الكثير من الناس التحذيرات الصحية، وتجمعوا بأعداد كبيرة في الأيام الماضية.

وبعد انتشار اتسم بالبطء النسبي، ارتفع عدد الإصابات بسرعة في أستراليا مع تأكيد 1098 حالة حتى اليوم الأحد، وسبع حالات وفاة مرتبطة بالمرض.

وقال موريسون في خطاب للأمة اليوم الأحد ”أشعر بأسف عميق، لأن هؤلاء العاملين وأصحاب تلك الأعمال سيتأثرون بهذا القرار، وسيعانون من الصعوبات الاقتصادية التي سيواجهونها بلا شك الآن“.

وأضاف، أن أعمال المطاعم والمقاهي وتقديم الأغذية، سوف تقتصر على توصيل الطلبات فقط.