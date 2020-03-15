أستراليا تطالب الأجانب الوافدين بعزل أنفسهم 14 يوما‎

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأحد، أنه يتعيَّن على جميع الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا من الخارج أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يومًا، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال موريسون: ”سنضطر إلى الاعتياد على بعض التغييرات في طريقة عيشنا“، مضيفا أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 00:00 (13:00 بتوقيت غرينتش الأحد).

وكانت أستراليا حذرت، الجمعة، مواطنيها من أن فيروس كورونا المستجد بات سريع الانتشار، بحيث يتعين عليهم إعادة النظر في خطط السفر إلى الخارج، في وقت تسرع الحكومة إجراءاتها لاحتواء تفشي الوباء.