محمد عبده يوجه رسالة تحذيرية بشأن كورونا (فيديو)

وجّه فنان العرب محمد عبده رسالة إلى مواطني بلاده في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم أجمع رسالة تحذيرية بشأن فيروس كورونا المستجد ”COVID-19″، المنتشر في العديد من بلدان العالم مطالبًا بالالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الدولة ووزارات الصحة في دول العالم.

وقال محمد عبده في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات: ”أعزائي المشاهدين إن الوباء المنتشر كورونا نحن في غاية الحذر منه وأرجو أن نعمل حسابانا ونلتزم بالتوجيهات“.

وأضاف محمد عبده قائلًا: ”وكمان ودي أوجه رسالتي للإعلام أرجو أنها بقدر ما تحرص وقدر ما تعطي من تعليمات تطمئن الناس لكي لا يموتوا في بيوتهم خوفًا وهلعًا لا من الكورونا“.

وأردف قائلًا: ”الإعلام بردوا ليه دور في بث الروح المعنوية للناس اللي جالسة بتسمع الأخبار الأعداد اللي بتشفى كتير وأكثر وأكثر من التي تصاب بها الناس وتموت منها“.

واختتم محمد عبده قائلًا: ”إن شاء الله ربنا يسلمنا ويسلمكم من كل عاهة ومن كل مرض.. آمين“.

رسالة جداً مهمة موجهة من فنان العرب #محمد_عبده إلى جميع الشعوب

وخصوصًا الشعوب العربية

والشعب السعودي بالتحديد ????????

وأيضاً كلمة خاصة لأهل الصحافة والإعلام بخصوص #فيروس_كورونا@Mohammed_Abdu #كورونا #coronavirus pic.twitter.com/iuSGOIaw8A — ????Rotana Music (@RotanaMusic) March 14, 2020

وأصاب فيروس كورونا ”COVID-19″، ما يزيد على 154 ألف شخص في أنحاء العالم.