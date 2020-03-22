من شرفات منازلهم.. مغاربة يرددون أذكارا وأدعية لرفع بلاء ”كورونا‎“ (فيديو)

ردد آلاف المغاربة، أذكارا وأدعية من شرفات منازلهم بعدد من المدن المغربية، مثل طنجة (أقصى شمال البلاد)، والرباط وسلا والمضيق (شمال) لرفع بلاء كورونا.

ونشر عدد من المواطنين مقاطع فيديو، على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من ليلة السبت.

من شرفات منازلهم.. مغاربة يرددون أذكارا لرفع بلاء فيروس كورونا من شرفات منازلهم.. مغاربة يرددون أذكارا لرفع بلاء فيروس كورونا#إرم_نيوز #كورونا_المغرب #طنجة #الرباط #سلا #المضيق تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأحد، ٢٢ مارس ٢٠٢٠

وردد المواطنون، أذكارا مثل “مولانا نسعى رضاك، وعلى بابك واقفين، لا من يرحمنا سواك، يا أرحم الراحمين”، و”الله اكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد”.

ووصف خيي الخمليشي رئيس بلدية في مدينة طنجة، هذه الخطوة بـ”المشهد العظيم”.

وقال في تدوينة له على صفحته بفيسبوك “ألسن تلهج بذكر ربها منادية اللهم إنا نسألك باسم الأعظم الذي اذا دعيت به أجبت ان ترفع عنا هذا البلاء وأن تجنبنا الوباء “.

واختار مواطنون آخرون ترديد النشيد الوطني المغربي، لرفع معنويات الأطباء والممرضين ورجال الأمن وكل العاملين الذين يحاربون فيروس كورونا.

إلى ذلك، نظم عشرات المواطنين، مسيرات احتجاجية (لم يعرف سببها)، بكل من فاس وطنجة بعد منتصف ليلة السبت، متحدين حالة الطوارئ.

وتداول عدد من المواطنين مقاطع فيديو للمسيرات التي خلت من تدخل السلطات، على منصات التواصل الاجتماعي، فيما انتقد نشطاء هذه المسيرات، معتبرين أنها تشكل تهديدًا على صحة المواطنين.

والخميس، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من الجمعة لأجل غير مسمى، كوسيلة للسيطرة على فيروس كورونا.