بوريس جونسون يرد على رسالة مؤثرة لطفلة بريطانية بشأن ”كورونا“ (صورة)

رغم انشغاله بقيادة المعركة ضد أكبر أزمة في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وجد الوقت للرد على فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات أرسلت إليه رسالة بريئة، لإخباره كيف أنها ألغت حفل عيد ميلادها مرتين بسبب فيروس كورونا، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

انتشرت الرسالة الموقعة باسم جوزفين التي قالت إنها في السابعة، من ستوبنغتون في هامبشير، على الإنترنت، وبخط يدها، كتبت الطفلة، ”أنا أبقى في المنزل لأنك طلبت منا ذلك، أعتقد أن أمي وأبي قد يضطران إلى إلغاء حفلتي ولكنني لا أمانع لأن الجميع سيكون على ما يرام“، مضيفة ”الرجاء مواصلة العمل بجد لإبقائنا جميعًا على ما يرام.. هل تتذكر أن تغسل يديك؟“.

ظهرت رسالة جوزفين على الإنترنت بعد يوم واحد من إغلاق جميع المدارس في المملكة المتحدة أبوابها حتى إشعار آخر، كرد على انتشار الفيروس، وتمت مشاركة الرسالة مئات المرات على ”فيسبوك“ و“تويتر“.

ورغم الضغوط العالمية الأخرى التي يواجهها، أصدر جونسون ردًا من 125 كلمة على الورقة العريضة التي تحمل عنوان 10 داونينغ ستريت، إضافة إلى الاستجابة لمخاوف فتاة المدرسة الابتدائية، تمكن جونسون أيضًا من نسج رسائله العامة الرئيسة التي قالها في المؤتمرات الصحفية هذا الأسبوع.

وكتب رئيس الوزراء، ”جوزفين أنا سعيد لسماع أنك تقيمين في المنزل، على الرغم من أنني آسف لسماع إلغاء حفلتك“، مضيفا ”علينا جميعًا القيام بواجبنا لحماية المرضى وإنقاذ الأرواح، وهذا بالضبط ما تفعليه، أحسنت!“.

وتمنى بوريس لجوزفين عيد ميلاد سعيد وشكرها في رده ”أنت تضربين مثالًا رائعًا، نحن نعمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامة الناس، وإذا عملنا معًا يمكننا القضاء على الفيروسات التاجية، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك بالتأكيد إقامة حفلة مع أصدقائك“.

وأردف رئيس الوزراء ”ردًا على سؤالك، أغسل يدي بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية“.

وقام رئيس الوزراء بنشر صورة رسالته، مع تعليق على ”تويتر”، قائلا ”تشكل جوزفين مثالًا رائعًا لنا جميعًا بتأجيل حفل عيد ميلادها حتى نقضي على الفيروسات التاجية، معا يمكننا التغلب على هذا في هذه الأثناء، دعونا جميعًا نتمنى لها عيد ميلاد سعيدًا مرتين أثناء غسل أيدينا“.

وسرعان ما تلقت التغريدة مئات الردود، استجابة لصورة جونسون، مع التمني لجوزفين بعيد ميلاد سعيد وإرسال رسائل، وكتب أحد الأشخاص، ”إذا اتبع الجميع مثالها الجيد، فسوف نتخلص من هذا الفيروس الرهيب في وقت قصير“، بينما مزح شخص آخر بقوله، ”جميل على الرغم من أن خطها أفضل من كتابتك“.