متجاهلًا تفشي ”كورونا“ .. الرئيس الإيراني يرجح فتح المدارس 4 أبريل

رجح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن يبدأ الدوام للمدارس في البلاد في الرابع من أبريل/نيسان المقبل بعد انتهاء عطلة العام الإيراني الجديد (عيد النيروز)، داعيًا الإيرانيين إلى البقاء في المنازل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وهو أول اجتماع له منذ بدء العام الإيراني الجديد الذي بدأ، يوم الجمعة، إن“دوام المدارس سيبدأ بعد انتهاء عطلة عيد النيروز، وسنضيف شهرًا واحدًا للسنة التعليمية الحالية لطلابنا بسبب العطل التي حدثت خلال تفشي فيروس كورونا في إيران“.

وظهر فيروس كورونا المستجد في إيران في 19 من فبراير/شباط الماضي، وأعلنت في حينها المدارس والجامعات تعطيل الدوام خشية تفشي فيروس كورونا الذي أدى حتى الآن إلى وفاة 1433 إيرانيًا وإصابة نحو 20 ألف.

وأضاف روحاني أن“توقيت الدوام بالنسبة للجامعات لا يزال غير واضح“، منوهًا إلى أن الأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا عليهم ألا يذهبوا إلى المستشفيات لأنهم سيصابون بهذا الفيروس.

وتابع روحاني:“إذا قمنا بالالتزام بالتوصيات الصحية والبقاء في المنازل فترة عيد النيروز (تنتهي في 3 من أبريل المقبل)، فإن الوضع سيتغير نحو الأفضل، وسنكون قادرين على الحد من تفشي وباء فيروس كورونا“.