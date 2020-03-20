العارض الأساسي لكورونا.. ما الذي يسبب ”السعال“ وما هي سبل الوقاية والعلاج؟

تعتبر الكحة (السعال) أحد الأعراض الأساسية للإصابة بفيروس كورونا، إلا أنها يمكن أن تشير إلى مشاكل أخرى بسيطة وبعضها أكثر خطورة، وفي بعض التقرير نرصد أسباب وعلاج السعال على النحو التالي:

يعتبر السعال عملا منعكسا وهو شائع ناتج عن تحفيز الأعصاب الحسية في بطانة الممرات التنفسية.

لماذا يسعل الأشخاص؟

يعتبر السعال جزءا حيوي من آليات الدفاع في الجسم، عادة تكون الرئتان والممرات التنفسية السفلية معقمة، إذا دخل الغبار أو الأوساخ إلى الرئتين، فقد تصبح أرضًا خصبة للبكتيريا وتسبب الالتهاب الرئوي أو العدوى في أنابيب التنفس.

عندما يسعل الشخص، هناك يتوقف التنفس وتغلق الحنجرة للحظات، وتستخدم عضلات البطن والصدر للتنفس ما يزيد بدوره من الضغط اللازم لطرد الهواء من الرئتين عند إعادة فتح الحنجرة.

في حين إن معظمنا يسعل من وقت لآخر لتنظيف الحلق، إلا أنه يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر خطورة.

تشمل الأسباب الشائعة للسعال ما يلي:

نزلات البرد، تعتبر سببا متكررا للسعال الحاد الذي يستمر عادة لأقل من ثلاثة أسابيع.

الأمراض الأكثر شدة، مثل الالتهاب الرئوي أو قصور القلب الحاد أو الانسداد الرئوي.

التدخين، الذي غالبًا ما يسبب السعال المزمن

الربو

حمض المعدة يعود مرة أخرى إلى المريء وينسكب في القصبة الهوائية.

الأدوية المستخدمة في أمراض القلب تسمى مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية في الرئتين مثل التهاب الشعب الهوائية الحاد والالتهاب الرئوي والسعال الديكي والخناق عند الأطفال

يجب عليك استشارة طبيبك إذا كان لديك أي من الأعراض التالية مصحوبا بالسعال، بحيث يمكن التحقيق في الأسباب الكامنة المحتملة وعلاجها عند الضرورة:

سعال البلغم ذي اللون الأخضر أو البني الصدئ أو الأصفر أو الملطخ بالدم أو الرائحة الكريهة

ألم في الصدر

ضيق في التنفس أو صفير

السعال الليلي المتكرر

تفاقم سعال المدخن

فقدان غير متوقع للوزن

الحمى والتعرق

بحة في الصوت مع سعال مزمن لا يزول تلقائيا

هذه الظروف، يمكن أن يكون الدواء المسكن مفيدا للسماح بالسعال الفعال.

كيف يمكن التخلص من السعال؟

يمكن أن تحدث العدوى في أنابيب التنفس بسبب البكتيريا والفيروسات، يمكن علاج الالتهابات البكتيرية بالمضادات الحيوية، لكن الالتهابات الفيروسية لا يمكن علاجها.

في حال إذا كان السعال ناتجا عن الربو، فعادة ما يخفف علاج الربو التقليدي بالأدوية الوقائية المستنشقة ومضادات الالتهاب من السعال الناجم عن الربو.

كما يتطلب الارتجاع المعدي المريئي العلاج بمضادات الحموضة لتحييد حمض المعدة، أو مضادات H2 أو مثبطات مضخة البروتون لتقليل إنتاج حمض المعدة وبالتالي وقف السعال.

وسيقلل الإقلاع عن التدخين لدى 94 في المئة من الأشخاص في غضون أربعة أسابيع.

وبالنسبة للأطفال، فإذا كنت تريد إعطاء طفلك دواء للمساعدة في تهدئة السعال، فجرّب النصائح التالية:

من الأفضل استخدام شراب السعال البسيط الذي يحتوي على الجلسرين أو العسل أو الليمون، العسل البسيط فعال جدًا عند الأطفال في الحد من السعال ولكن لا يجب إعطاؤه للأطفال تحت سن واحد خوفا من التسمم الغذائي.

يجب تجنب استخدام أكثر من دواء للسعال والبرد في نفس الوقت عند علاج أعراض طفلك، قد تحتوي الأدوية المختلفة على نفس العنصر (المكونات) النشطة، وقد يؤدي استخدام أكثر من واحد إلى تجاوز الحد الأقصى للجرعة (الجرعات) الموصى بها.