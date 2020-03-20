الكويت تعلن شفاء 4 مصابين بـ“كورونا“

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الجمعة، شفاء أربع حالات جديدة مصابة بفيروس ”كورونا“، ليبلغ بذلك عدد الحالات المتماثلة للشفاء 22 حالة، تزامناً مع تصدُر الكويت المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد الحالات التي تم فحصها للكشف عن فيروس ”كورونا“ نسبةً لعدد السكان.

ومع شفاء الحالات الأربعة يبقى هناك 137 حالة ما زالت تتلقى العلاج، عقب الإعلان صباح اليوم عن تسجيل 11 حالة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ شهر شباط/ فبراير الماضي 159 حالة.

وبذلت الكويت جهوداً مكثَفة منذ الإعلان عن اكتشاف أول إصابة لتبدأ باتخاذ إجراءات احترازية مشددة في محاولة لتطويق الفيروس وتجنب تفشيه في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين نسمة، من خلال إجراء فحص شامل لجميع المواطنين والمقيمين العائدين إلى البلاد في الأسابيع الماضية.

وكان لهذه الإجراءات الاحترازية والفحص الذي أجرته الجهات الصحية في مواقع خاصة سواء في المطار بالنسبة للعائدين إلى البلاد أو المقيمين الذين تم إلزامهم بإجراء الفحوصات على مدى أيام في أرض المعارض دوراً في تصدُر الكويت المرتبة الأولى عالمياً في عدد الاختبارات التي أجريت لفحص السكان.

ونقلاً عن صحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد بلغ عدد الحالات التي تم فحصها حتى الـ 17 من الشهر الجاري (27888) اختبارا، بحسب تقرير صادر عن موقع عالمي متخصص في التحليلات البيانية والإحصائيات تابع لجامعة أوكسفورد.